В России может вдвое вырасти цена доставки заказов из магазинов – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России может в два раза увеличиться цена доставки заказов из магазинов. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, стоимость доставки увеличится из-за нового проекта "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению".

Как сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), обращение с негативными отзывами на новый проект СанПиНа уже было направлено главному санитарному врачу Анне Поповой.

Основным спорным пунктом стал запрет на перевозку товаров бытовой химии транспортом, в котором также перевозятся продукты питания и питьевая вода.

"Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 рублей", – пояснил президент АКИТ Артем Соколов.

Он подчеркнул, что сейчас компании выполняют комплексную доставку пищевых и бытовых продуктов. При этом контакт таких товаров полностью исключается размещением в разных секциях транспорта.

По мнению пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ильи Власенко, новые требования имеют чрезмерный характер. Специалист согласился, что транспортировка товаров в разном транспорте вызовет рост цен. Это коснется и курьерских служб.

В Роспотребнадзоре пояснили, что проект документа предусматривает запрет на совместную транспортировку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии.

"При совместной перевозке может произойти контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки", – объяснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что речь идет о химикатах I и II классов опасности. При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли подчеркивают, что классы опасности не прописаны в новом документе.

Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ. Отмечалось, что тарифы могут увеличиться на 10–15 процентов.