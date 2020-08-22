Диетолог рассказала о продуктах для полноценного завтрака

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Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия в интервью радио Sputnik рассказала, что на завтрак человеку необходимо включать в свой рацион углеводы, белки и клетчатку. По ее словам, отличным вариантом станет каша с добавлением к ней сыра, яиц, овощей или фруктов.

"Каша – это совсем не плохо, но к каше должны идти, например, сыр, яйцо или что-то еще, чтобы был белок. Важно, чтобы была клетчатка – овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо", – рассказала Чигия.

Диетолог также рекомендовала готовить каши на молоке, чтобы в организме быстрее усваивались белки. По ее словам, на завтрак также подойдет гречневая каша с творогом, уточнив, что здесь главное добавить к зерновой пище молочные продукты.

"В зерновых продуктах, в тех же кашах, белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке", – уточнила Чигия.

Ранее диетолог Елена Кален напомнила, что ужинать лучше за три часа до сна, чтобы пища успела полностью перевариться. По ее словам, подойдут сырые и вареные овощи или салат из них.

Можно также съесть капусту, помидоры, огурцы или сельдерей, а также добавить в салат яйцо. Оно может стать и отдельным перекусом. Есть диетолог советует небольшими порциями.

