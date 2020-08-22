Диетологи перечислили полезные жирные продукты

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Продукты, богатые жирами, необходимо употреблять в пищу даже тем, кто пытается сбросить лишний вес. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". Заявление сделали врачи-диетологи.
Диетолог Даниэль Урсуа отмечает, что в список вновь попали яйца, несмотря на то, что раньше их не рекомендовали часто есть из-за риска повышения холестерина. Теперь же продукт советуют употреблять раз в день по одной штуке: в нем содержатся полезные жиры, белки и витамины.
Употреблять рекомендуют и орехи, поскольку в них имеются полезные жиры. Более того они надолго утоляют чувство голода, делится диетолог Наталия Кальве. При этом она отмечает, что орехи при употреблении раз в неделю способствуют удержанию веса.
В списке значится авокадо, как богатый жирными кислотами и насыщающий организм растворимой клетчаткой, продукт, а также лосось, полезный для сердечно-сосудистой системы.
Диетологи опровергли мнение о том, что молоко способствует появлению лишнего веса. Напротив, специалисты утверждают, что жирные кислоты, содержащиеся в нем, питают кишечник.
Ранее диетолог рассказала, что на завтрак человеку необходимо включать в свой рацион углеводы, белки и клетчатку. По ее словам, отличным вариантом станет каша с добавлением к ней сыра, яиц, овощей или фруктов.
Диетологи рассказали, каким должен быть полноценный завтрак
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