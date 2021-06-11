Российских дачников предупредили об опасности пестицидов из Европы

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Больше сотни пестицидов, которые завозят в Россию из Евросоюза, входят в список особо опасных, рассказала сопредседатель общественной организации "Экосогласие", эколог Ольга Сперанская.
По ее словам, в самом ЕС данные пестициды не используют, поэтому и российским дачникам не стоит применять эти химикаты у себя на огородах.
"Агран" или "Глобал" – Германия, или "Синелзан" – производство Дании, Нидерландов и России. То есть понятно, что этот пестицид очень широкого производства, но интересно другое, что в странах Евросоюза и в Англии этот пестицид запрещен", – приводит слова Сперанской РИА Новости.
Помимо вышеперечисленных пестицидов, добавила эколог, в России также популярны цитомитрин и хлорпирифос. По ее словам, лучше совсем не использовать химикаты на даче, поскольку даже четкое следование инструкции на упаковке не гарантирует безопасности.
"Дачнику лучше пестициды не применять вообще. Дачник никогда не выяснит, входят ли пестициды или гербициды в число особо опасных химикатов или они менее опасны. Это все равно яд", – подчеркнула эколог.
Отмечается, что только за прошлый год российские дачники применили 106 химикатов из списка особо опасных по критериям ВОЗ и организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству.
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