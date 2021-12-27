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Общество

18:42

22 Деда Мороза станцевали в аэропорту Домодедово

общество Новый год 2022

Видео: телеграм-канал "Аэропорт Домодедово"

В столичном аэропорту Домодедово 22 человека в костюмах Дедов Морозов исполнили новогодний танец. Об этом рассказала пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.

"22 Деда Мороза подарили зажигательный танец пассажирам Домодедово", – говорится в публикации.

Они станцевали под четыре трека, а именно Let it Snow, All I Want For Christmas is You, "Три белых коня" и "Зима". В пресс-службе напомнили, что аэропорт ежегодно устраивает для своих пассажиров сюрпризы в преддверии праздника.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся пятый Международный забег Дедов Морозов. Его маршрут проходил через Дворцовую площадь и набережную реки Мойки. Чтобы принять участие, горожанам было достаточно облачиться в костюм волшебника. За победу был предусмотрен приз, однако многие бежали только ради впечатлений.

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