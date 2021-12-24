"Десант" Дедов Морозов высадился в Морозовской детской больнице

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Спасатели в образах Дедов Морозов спустились с крыши Морозовской детской больницы и через окна поприветствовали юных пациентов в рамках ежегодного фестиваля "Зима в Морозовке". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Подарили новогоднюю сказку пациентам Морозовской детской больницы. Пятьдесят московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат", – говорится в публикации.

Также с подъемников ребят приветствовали переодетые в Снегурочек психологи столичного Пожарно-спасательного центра. А на территории перед больницей состоялось шествие сказочных персонажей, которых сыграли артисты уличных театров. Их сопровождал оркестр снеговиков.

"Детей навестила и такса Маруся – талисман столичных пожарных и спасателей", – добавили в пресс-службе.

20 декабря в столице стартовала акция "Добрая елка мэра Москвы", которая продлится до 29 декабря. В рамках нее пациентам 15 столичных детских больниц вручат подарки, а также покажут новогодние представления.

