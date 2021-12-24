Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:34

"Десант" Дедов Морозов высадился в Морозовской детской больнице

общество город

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Спасатели в образах Дедов Морозов спустились с крыши Морозовской детской больницы и через окна поприветствовали юных пациентов в рамках ежегодного фестиваля "Зима в Морозовке". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Подарили новогоднюю сказку пациентам Морозовской детской больницы. Пятьдесят московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат", – говорится в публикации.

Также с подъемников ребят приветствовали переодетые в Снегурочек психологи столичного Пожарно-спасательного центра. А на территории перед больницей состоялось шествие сказочных персонажей, которых сыграли артисты уличных театров. Их сопровождал оркестр снеговиков.

"Детей навестила и такса Маруся – талисман столичных пожарных и спасателей", – добавили в пресс-службе.

20 декабря в столице стартовала акция "Добрая елка мэра Москвы", которая продлится до 29 декабря. В рамках нее пациентам 15 столичных детских больниц вручат подарки, а также покажут новогодние представления.

Москвичи заметили карету с Дедом Морозом на Сретенке

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать