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Эксперт рассказал, как защитить квартиру от воров в новогодние праздники

Превратить в крепость. Как защитить жилье от кражи в новогодние праздники
безопасность праздники Новый год 2022

Количество проданных новогодних путевок в этом сезоне может достигнуть доковидного уровня, рассказали российские туроператоры. По их данным, путешественники на каникулах собираются отправиться в Турцию, Египет, Мальдивы и по городам России. Из-за того, что многие на праздники покидают жилье, количество квартирных краж в этот период значительно увеличивается. Рассказываем, как защитить свой дом от воров.

Фото: depositphotos/ia__64

Не поскупиться на сигнализацию

Перед путешествием для спокойствия лучше поставить квартиру на охрану, которую обеспечит Росгвардия, советует в беседе с Москвой 24 подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников. По его словам, услуга обойдется хозяевам примерно в 5 тысяч рублей в месяц.

За каждым районом в городах закреплено отделение Росгвардии, которое занимается охраной объектов. С ними нужно заключить договор, после этого мастер установит в квартире сигнализацию.
Олег Иванников
подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок"

Если вдруг в квартиру кто-то проникнет, сигнал мгновенно поступит на пульт ведомства. После этого по действующим нормативам наряд Росгвардии должен приехать на место в течение пяти минут.

Не оставлять цифровых следов

Во время поездки хозяевам недвижимости не стоит указывать в соцсетях геолокацию и информацию о своем местоположении. В этом плане под ударом в первую очередь находятся благополучные и успешные люди. Это связано с тем, что за ними в соцсетях наблюдает большое количество пользователей.

"К ним приковано пристальное внимание преступной среды. В том числе за счет подписок и добавлений в друзья. Когда успешный гражданин выезжает на новогодние праздники на отдых за границу, показывает картинки с красивыми видами и ставит геолокацию, для преступников это зеленый свет. Значит, жилье находится без хозяина и должного наблюдения", – сказал Иванников.

Однако и непубличным людям стоит задуматься о том, чтобы оставлять поменьше информации о своем местонахождении в соцсетях. В любом случае это усиливает безопасность имущества, которое находится в квартире.

Фото: depositphotos/luckybusiness

Убраться в почтовом ящике

До поездки владельцам жилья стоит почистить свой почтовый ящик от макулатуры.

Излишнее количество корреспонденции в почтовом ящике всегда подтверждает, что хозяин находится в командировке или на отдыхе.
Олег Иванников
подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок"

По возможности стоит попросить своих знакомых или соседей периодически чистить почтовый ящик. С такой просьбой можно обратиться к консьержу дома или дворнику, если хозяева квартиры давно с ними знакомы.

Не пускать в квартиру

Ключи от жилья эксперт рекомендует брать с собой в поездку и не передавать их кому-то еще. Это поможет избежать возможных недоразумений.

"Это необязательно ситуации, если из квартиры в итоге что-то пропадет. Например, кто-то из друзей или соседей, которые пойдут ее проверять, не закроют дверь должным образом. Например, потеряют ключи или не будут их бережно хранить", – объяснил специалист.

Кроме того, оставленные хозяевами ключи могут выкрасть чьи-то знакомые или дети, что тоже может грозить последствиями для имущества.

Напугать грабителей

Если у хозяев квартиры нет возможности установить сигнализацию, можно создать видимость того, что она есть. Например, поместить на дверь стикер с предупреждением об охране жилья. Такие наклейки можно найти в интернете, а также в специализированных магазинах.

Фото: depositphotos/baburkina

Проверить замки и купить страховку

Перед отъездом путешественникам стоит задуматься о состоянии замков. Если запирающие устройства не внушают надежности, их лучше заменить. Лучше всего ставить апробированные замки иностранного производства, которые сложно вскрыть даже самым опытным преступникам.

Кроме того, стоит задуматься о страховании имущества.

Это самая эффективная мера. Она безальтернативна. Ее я бы вынес на первое место.
Олег Иванников
подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок"

Страховка, в отличие от всех вышеперечисленных способов защиты, позволяет возместить ущерб, если кража все же произошла.

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