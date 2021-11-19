В РСТ рассказали, кому разрешат отдохнуть в Словении на Новый год

15:44
AP Photo/Dusan Stojanovic
В Словении есть новогодние оздоровительные туры, горнолыжные и даже вакцинные, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Словения с 19 ноября возобновила выдачу гражданам России всех типов виз, в том числе для туристических поездок, появилось сообщение на сайте словенского посольства в Москве. Оформить визу можно в визовых центрах VFS Global.
"Что касается горнолыжных туров в Европе, то россиянам доступны лишь Болгария, Сербия и теперь Словения", – сказал Горин.
По его словам, желающим отдохнуть в Словении на Новый год стоит поторопиться с покупкой туров. Дело в том, что из России решением Оперативного штаба только в семь стран разрешено безлимитное количество рейсов: Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика и Катар, сказал вице-президент РСТ.
Учитывая, что количество рейсов в Словению ограниченно, ближе к Новому году цены на них вырастут, а в худшем случае свободных авиабилетов может попросту не остаться, добавил эксперт.
"Для въезда в Словению необходимо предоставить сертификат о вакцинации вакциной "Спутник V", – сказал Горин. Туристы, которые в течение шести месяцев до поездки перенесли COVID-19, должны предоставить соответствующий документ и вакцинироваться хотя бы первой дозой вакцины, подчеркнул собеседник Москвы 24.
Помимо этого, существует добровольная электронная форма для путешественников, следующих в страну на отдых, лечение или въезжающих транзитом. Она заполняется на сайте полиции Словении, заключил Горин.
На сайте одного из туроператоров 19 ноября можно приобрести пакетный тур в Любляну с 31 декабря на 6 ночей на двоих за 96 тысяч рублей. В стоимость тура входит завтрак по системе "шведский стол", авиаперелет из Москвы в Любляну и обратно, проживание в двухместном номере в трехзвездочном отеле и медицинская страховка.
Ранее сообщалось о том, что российские туристы, привитые двумя компонентами "Спутника V", смогут въезжать в Израиль с 1 декабря при соблюдении ряда условий.
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