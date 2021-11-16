В РСТ рассказали о самых перспективных направлениях для туристов в декабре

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Фото: Depositphotos/dubassy
Вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что для туристов самыми перспективными направлениями декабря может стать Куба и Мексика.
Ранее в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что с 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Кроме того, с этого же дня РФ снимает ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар.
"В Бангладеш, Бразилию, Коста-Рику и Аргентину у нас и до пандемии не летали рейсы. Поэтому, будут ли эти разрешения использоваться, это еще вопрос. Но граждане указанных стран смогут в перспективе путешествовать в Россию. Или россияне смогут туда отправляться транзитом, так как прямых рейсов в эти государства нет", – комментирует Горин.
По словам специалиста, для туризма более значимо снятие ограничений на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кубу, в Мексику и Катар.
Самыми популярными, по мнению Горина, станут туры в Мексику и на Кубу. "Помимо выгоды от чартерных рейсов, по гостиницам и там и там можно найти довольно-таки интересные предложения, если планировать поездку через туроператора", – говорит эксперт.
Въезд в Мексику свободный, то есть не нужно предоставлять ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации, напомнил Горин. "А по Кубе как раз с 15 ноября условия упростились: теперь по прилете привитые туристы освобождены от ПЦР-тестирования", – объясняет специалист.
При этом Горин напомнил, что Катар недавно изменил условия въезда для российских туристов. С 15 ноября в дополнение к сертификату о вакцинации, тесту на антитела и отрицательному ПЦР-тесту, сделанному за 72 часа до въезда в страну, добавился еще один ПЦР-тест по прилете на отдых. До ожидания результатов привитым туристам в одном из отелей нужно будет пройти двухдневный карантин, а непривитым – в течение 7 дней.
С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Ираном, Оманом, Словенией и Швецией. Кроме того, с того же дня были сняты ограничения на авиасообщение с ОАЭ, Австрией, Швейцарией и Финляндией.
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