Поставщик школьных обедов в Чувашии назвал причину маленьких порций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Причиной маленьких порций салата, состоящих из нескольких кусочков овощей, выданных детям в столовой школы № 12 Новочебоксарска, является низкая стоимость школьного питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поставщика школьных обедов ООО "Валдай".

Как рассказала и. о. гендиректора компании Валентина Рябкина, порция имеет вес согласно меню.

"На тот момент порция была 31 грамм. Все упирается в стоимость – продукты очень сильно подорожали. Насколько мы имеем возможность – сколько салата в граммах дать детям – столько и даем, исходя из стоимости питания", – заявила Рябкина.

Она уточнила, что для учеников начальной школы обед стоит 55 рублей 60 копеек, для учащихся старших классов – 56 рублей без первого блюда, а 58 рублей – с ним.

Ранее министерство образования Чувашии организовало проверку в школе, где учащимся дали в столовой крохотные порции салата.

Фотографии такого салата выложили в группу "Про Город Чебоксары. Новочебоксарск" в социальной сети "ВКонтакте". Одна из матерей попросила губернатора региона Олега Николаева обратить на данный инцидент особое внимание и разобраться в этом вопросе.