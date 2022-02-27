Украинская сторона заявила о намерении провести переговоры с Россией – Мединский

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Украинская сторона подтвердила сведения о намерении провести переговоры с Россией. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию в Гомеле.

"Буквально около 15 часов к нам поступило подтверждение о проведении переговоров, переговоры пройдут в Гомельской области, как мы предлагали", – цитирует Мединского ТАСС.

Он отметил, что российская делегация выезжает в Гомельскую область из Минска.

"Сейчас отрабатывается маршрут и выбирается наиболее оптимальная точка на территории Гомельской области, где будет обеспечена максимальная безопасность для украинской стороны. Мы со своей стороны гарантируем стопроцентную безопасность маршрута, проезда, и будем ждать на этом месте делегацию администрации Украины", – добавил помощник президента России.

Мединский добавил, что российская сторона готова вести переговоры с Украиной с целью достижения мира в любое время суток.

Ранее российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Она состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

Возглавил делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что российская сторона ждет ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени, подчеркнув, что Москва гарантирует безопасность киевской делегации.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.