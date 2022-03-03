Глава СК поручил устанавливать личности и гражданство прибывающих на Украину наемников

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности и гражданство наемников, которые прибывают на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"Бастрыкин поручил следователям <...> также фиксировать и расследовать факты их (наемников. – Прим. ред.) участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество)", – говорится в сообщении.

Ранее 1 марта глава СК России поручил расследовать новые факты обстрела мирных жителей Донбасса со стороны Украины. Приводились сообщения СМИ, согласно которым ВСУ обстреляли два населенных пункта – Горловка и Зайцево Южное.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.