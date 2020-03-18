Панин не смог покинуть остров Маврикий из-за скандала на борту самолета

Фото: instagram.com/actor_ap

Российскому актеру Алексею Панину не удалось улететь с острова Маврикий. Артист в очередной раз устроил скандал на борту самолета, передает News.ru.

Инцидент произошел на борту воздушного судна авиакомпании Air France. Предполагалось, что Панин улетит в Москву через Париж. Однако его поведение привело к тому, что членам экипажа потребовалось снимать с рейса нарушителя порядка.

Оказалось, что это не первая попытка Панина вернуться в российскую столицу с острова. Утверждается, что актеру пришлось провести в аэропорту около суток.

Летом прошлого года стало известно, что Панин задолжал более 3 млн рублей штрафов. Речь шла о нарушениях ПДД.

