Алексей Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж

Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий

Актер Алексей Панин замечен голым в обнимку с обнаженной подругой. Об этом сообщает ИА "НСН".

Публика уже не удивляется экстравагантным поступкам артиста. Он заявил, что не видит проблемы в том, чтобы выставлять свои обнаженные фотографии. Его дочь также ходит вместе с актером и его подругой на нудистский пляж, сказал он.

"И в Финляндии, и в Германии дети ходят с родителями голые в баню. В чем проблема? <...> Моя дочка нормальный, образованный человек. Ей папа не вставляет в голову какие-то ложные постулаты. Если бы вы отслеживали мой Instagram раньше, вы бы заметили, что таких фотографий было больше. Мы так живем. Мы не хотим надевать на себя тряпки в 40-градусную жару. Это у вас проблемы в стране, с вашим сознанием, мозгом и воспитанием. Во всем цивилизованном мире с этим проблем нет", – заявил Панин.

Ранее он раскритиковал россиян, назвав их "самыми злыми людьми в мире".