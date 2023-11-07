Актер Кучера заявил, что Пугачева дискредитирует себя возвращениями в РФ

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Певица Алла Пугачева дискредитирует себя возвращениями в Россию, заявил в беседе с радио КП актер Оскар Кучера.

"Как угодно это можно назвать. Потому что это же не мы ее выгнали – не я в данном случае как житель этой страны, как ее поклонник, которого она обозвала холопом, рабом", – сказал Кучера.

По его словам, Пугачева сама "красиво хлопнула дверью", а затем, "крадучись, зашла обратно". Он подчеркнул, что это ее личная, человеческая проблема.

Певица вернулась в Россию 3 ноября. Приехала она одна через Псков. СМИ писали, что Пугачева могла приехать в РФ, чтобы продать имущество. 5 ноября стало известно, что Пугачева улетела из России в латвийский город Сигулду.

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля, вылетев на Кипр. По данным СМИ, Примадонна планировала находиться там год. В 2017 году Пугачева купила на острове виллу с видом на море стоимостью свыше двух миллионов долларов.

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