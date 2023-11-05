Алла Пугачева улетела из РФ в Латвию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Певица Алла Пугачева улетела из России в латвийский город Сигулду. Об этом стало известно после публикации ее мужа, шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В своем аккаунте он выложил фотографию с Пугачевой и написал: "Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде".

Певица вернулась в Россию 3 ноября. Приехала она одна, без Галкина, через Псков.

Также заявлялось, что Пугачева могла приехать в РФ, чтобы продать имущество.

Ранее сообщалось, Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля, вылетев на Кипр. По данным СМИ, Примадонна планировала находиться там год. В 2017 году Пугачева купила на острове виллу с видом на море стоимостью свыше двух миллионов долларов.

Пугачева лишилась последнего источника дохода в России