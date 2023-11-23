В ГД пригрозили прокуратурой желающим организовать концерт Вайкуле

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Концерты советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле в России невозможны, организаторов ее возможных выступлений в стране проверит прокуратура. Об этом сообщила первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко, передает "Лента.ру".

Так она прокомментировала заявления артистки о том, что ее концерт в России станет возможен лишь после покаяния и извинений.

"Мне настолько наплевать на Лайму Вайкуле и ее желание выступать или не выступать. Если она приедет и выступит, я первое, что сделаю, – пошлю запрос в прокуратуру на тех, кто ее пригласил. Нечего ей здесь делать", – заявила парламентарий.

Ранее стало известно, что российский бизнес Вайкуле проверят Федеральная налоговая служба (ФНС) и столичное МВД. На тот момент сообщалось, что проверка будет проходить до середины ноября, но ее смогут продлить, если это будет необходимо.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ, отметив, что Вайкуле негативно отзывается о спецоперации, поддерживает Украину, но продолжает зарабатывать в России.

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