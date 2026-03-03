Певица Слава намерена наказать зрителей после скандального концерта в Пензе

Певица Слава оказалась в центре скандала. Сначала у нее произошел нервный срыв во время концерта в Смоленске, затем уже зрители в Пензе выразили недовольство выступлением звезды. В ответ знаменитость собралась подавать на поклонников в суд. Как коллеги Славы отреагировали на ситуацию, расскажет Москва 24.

"Вам вернут ваши деньги"

Концерт певицы Славы (настоящее имя – Анастасия Сланевская) прошел в Пензе 1 марта и вместо эффектного завершения тура превратился в крупный скандал. Во время выступления некоторые зрители обратились к Славе напрямую с претензиями: им якобы не понравилось исполнение, а также они заподозрили певицу в использовании фонограммы. Одной из женщин даже удалось прорваться на сцену.

В итоге Славе пришлось прервать выступление и объясниться.

"У меня сегодня последний концерт в туре, мне очень тяжело, и я все равно вышла на эту сцену. Вам вернут ваши деньги, а настроение людям уже никто не вернет", – заявила певица.

Сланевская также призналась со сцены, что плохо себя чувствует, предложив недовольным выйти из зала и добавив, что сумма за билеты им будет возвращена.

После концерта плачущая Слава записала видеообращения в своих соцсетях, объяснив состояние проблемами со здоровьем. По ее словам, у нее гайморит и не слышит ухо, она принимала таблетки и "ничего не соображала".





Слава певица Если мы откажемся от концертов, у нас будут 2-миллионные штрафы. Конечно, я приехала. Сейчас все будут показывать, какая певица Слава пьяная. Всем правда вообще не нужна. Мне жутко неприятно, просто в первый раз в жизни такое. Я хочу просто разрыдаться <…> и покончить жизнь самоубийством, потому что такого позора я вообще не хочу выносить.

Также артистка выразила мнение, что это была спланированная провокация против нее. Позже знаменитость сообщила в соцсетях, что намерена наказать тех, кто едва не сорвал ей концерт.

"Так каждая сумасшедшая баба может выбежать, не дай бог даже не баба, на концерт, испортить его мне, испортить зрителям, вот поэтому мы сейчас готовим разбирательство по этому поводу. У нас есть фотографии всех этих женщин, видео, и мы просто так это не оставим", – пригрозила Слава.

При этом 18 февраля неприятный инцидент произошел и на выступлении Славы в Смоленске. Артистка отработала на сцене почти 1,5 часа, но на композиции "Дочка-мама" разрыдалась и покинула сцену. Зрители не дождались финала, в итоге музыканты просто собрали аппаратуру.

"Не смогла совладать с эмоциями. Наревелась. На концерте у меня произошел нервный срыв. Это был тяжелый для меня день, годовщина смерти мамы. И я стараюсь на этот день не ставить концерты, но в этот раз он был", – объяснила свое поведение Слава в соцсетях.

"Я знаю, какая ты трудяга"

На ситуацию отреагировали коллеги Славы. Ее давний друг, народный артист РФ Григорий Лепс сказал журналистам, что певица обладает сильным характером, к тому же ей не стоит обращать внимания на провокации.





Григорий Лепс певец, народный артист РФ Я каждый день нормальный, а они искренне считают, что я бухой, ну и какая разница. <...> Как реагировать? Да никак не реагировать! Работать дальше. Я с ней хорошо знаком, она великолепная девчонка, жизнелюбивая. У нее стержня на три мужика хватит.

К обсуждению инцидента подключилась блогер и экс-супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай.

"Ее критикуют за срыв концерта в Пензе, где она вышла на сцену изрядно выпившая (как пишут). Я эти видео сюда кидать не хочу, потому что не хочу осуждать больного человека с расшатанной психикой. Но это все очень печально. Печально и больно, что люди с зависимостью не проходят лечение, печально, что публика это одобряет и хлопает в ладоши, говоря о том, что все пьют и это нормально", – написала Айза.

Блогер Прохор Шаляпин оставил под постом певицы слова поддержки, отметив, что большинство ее любит и он в их числе.

"Очень тебя понимаю и поддерживаю, понимая, какой это адский труд и как трудно отменить концерт именно из-за большого количества людей, которых ты этим подведешь, и даже не в гонораре дело, мало кто это понимает", – заявил Шаляпин.

Он также добавил, что Славе нужно "отдохнуть, перезагрузиться и отпустить эту ситуацию".

В свою очередь, подруга Анастасии, певица Анна Семенович заявила в своих соцсетях, что женщины на концерте повели себя "мерзко и непотребно".

"Я знаю, какая ты трудяга. Как ты больная, с отитом, но ты выходишь на сцену, потому что люди купили билеты и пришли на тебя смотреть, потому что они хотят в выходной день зарядиться твоей энергией, позитивом", – отметила Семенович.

Певица добавила, что труд артиста тяжел и такое поведение по отношению к себе нельзя просто так оставлять.