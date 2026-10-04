"Новости дня": всесезонную спортивную площадку открыли на Ленинградском шоссе в Войковском

На Ленинградском шоссе рядом с 13-м домом в Войковском районе открыли всесезонную площадку. В теплое время года на ней можно поиграть в мяч, а зимой сыграть в хоккей или покататься на коньках.

Северный округ стал спортивным кластером. Помимо этой площадки, комфортные пространства для занятий спортом появились в районах Аэропорт, Левобережном, Бескудниковском и Головинском.

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