"Новости дня": в районе Вешняки обновили спортивный кластер во дворе

В районе Вешняки обновили спортивную площадку на аллее Жемчужной. Там появилось универсальное поле для футбола и хоккея, зона тренажеров, теннисные столы и трибуна для болельщиков.

Также обновили детскую площадку, установили современные качели, горки и канатный комплекс с безопасным покрытием. Во дворе заменили фонари, дорожки, тротуары и лавочки, благодаря чему по вечерам стало светлее и комфортнее.

Подробнее – в программе "Новости дня".