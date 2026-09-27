Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав провел свой прощальный матч в Москве. Точку в карьере он решил поставить на ВЭБ-арене. Встреча команд "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" завершилась вничью – 3:3.

После игры болельщики подарили Вагнеру фуражку, напомнив таким образом о легендарном праздновании гола бразильца в ворота "Осера". Нападающий в свою очередь поблагодарил фанатов и руководство клуба и даже не сдержал слез.

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