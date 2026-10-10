Хоккейный ЦСКА одержал десятую победу подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Накануне армейцы обыграли московское "Динамо".

Соперники подарили зрителям настоящее голевое шоу. Самым результативным стал второй период в котором команды забросили на двоих пять шайб. Итоговый счет – 5:2 в пользу ЦСКА. Армейцы таким образом вырвались в лидеры западной конференции. Динамовцы пока находятся вне зоны плей-офф.

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