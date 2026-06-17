The Telegraph: британец первым в мире обогнул планету по суше, воздуху и морю

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Британец Джеймс Кетчелл оказался первым человеком, который совершил кругосветное путешествие по морю, воздуху и суше. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Он отправился в путешествие из порта Госпорт в Великобритании в июле 2025 года на 40-футовой лодке Mindset. Британец проплыл через остров Лансароте, Аргентину, Бразилию, Тасманию и ЮАР.

По дороге 45-летний Кетчелл вынужден был зайти в Кейптаун, поскольку его судну требовался ремонт. Потом он продолжил свой путь до Госпорта. Во время кругосветки мужчина преодолел опасные участки у мыса Луин, мыса Доброй Надежды и мыса Горн.

Путешественник вернулся на родину 13 июня, всего он прошел 55 тысяч километров морем. Дома его ждали родители, брат с племянником и невеста Лиза Балмер. С девушкой британец не виделся полгода – она прилетала встретиться с ним в Кейптаун.

"Звучит безумно, но теперь я стал первым человеком, обогнувшим земной шар по воздуху, морю и суше", – заявил Кетчелл.

Он объяснил, что в 2013 году объехал весь мир на велосипеде, а в 2019-м облетел планету на автожире. Также британец пересек Атлантический океан на весельной лодке и поднимался на Эверест.

Кетчелл является амбассадором Национального океанографического центра, он принимал участие в научных миссиях по изменению климата и изучению океана. Также он написал две книги.

По его словам, он хочет вдохновлять детей и молодых людей на реализацию своих целей. Во время своего последнего путешествия Кетчелл делал остановки и рассказывал школьникам о своем пути.

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