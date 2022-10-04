Все горняки эвакуированы из шахты на Кузбассе, где произошел пожар

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Все горняки на шахте "Ерунаковская-8", где произошел пожар, выведены на поверхность, сообщили в Распадской угольной компании.

"При производстве работ по подключению скважины к трубопроводу предположительно произошло возгорание химреагента. Возгорание ликвидировано работниками участка УМГШО. Введен план ликвидации аварии. В шахте находились 243 человека. Все люди выведены на поверхность", – отметили РИА Новости в пресс-службе.

Уточняется, что никто не пострадал в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что более 130 горняков эвакуированы из-за пожара на шахте в Кузбассе, под землей находятся еще более 100 человек.

Пожар был локализован. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание химического реагента.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!