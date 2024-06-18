Два человека пострадали из-за хлопка газа в подвале дома в Лобне

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Хлопок газа произошел в подвале жилого дома в подмосковной Лобне. В результате пострадали два человека, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Пострадавших госпитализировали из помещения на улице Деповской в больницу.

На место инцидента выезжал исполняющий обязанности прокурора города Александр Коваль. Прокуратура Подмосковья организовала проверку.

Кроме того, по поручению ведомства прокуратура Лобни проверит соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По ее результатам при наличии оснований примут меры реагирования.

Также прокуратура города контролирует принятие процессуального решения по данному факту.

Ранее сообщалось о двух пострадавших после взрыва газа в жилом многоквартирном здании в дагестанском Дербенте. Как уточнили в МЧС России по республике, хлопок не спровоцировал пожар.

Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести. В свою очередь, местная прокуратура организовала проверку.