Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 16:09

Происшествия

Женщина решила помыть окна на балконе во время пожара в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Жительница Подмосковья во время пожара мыла окна на балконе квартиры. Видео произошедшего опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина, проживающая на последнем этаже многоквартирного дома, моет окна в то время, как горит крыша здания, в котором она находится. Неизвестная не испугалась запаха гари и решила не эвакуироваться.

Ранее на улице Перерве на юго-востоке Москвы мотоцикл загорелся прямо под водителем во время движения. Владельцу транспортного средства пришлось спрыгивать на ходу.

Мужчина не пострадал, однако его мотоцикл сгорел полностью.

Читайте также


происшествияобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика