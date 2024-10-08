08 октября, 16:09Происшествия
Женщина решила помыть окна на балконе во время пожара в Подмосковье
На кадрах видно, как женщина, проживающая на последнем этаже многоквартирного дома, моет окна в то время, как горит крыша здания, в котором она находится. Неизвестная не испугалась запаха гари и решила не эвакуироваться.
Ранее на улице Перерве на юго-востоке Москвы мотоцикл загорелся прямо под водителем во время движения. Владельцу транспортного средства пришлось спрыгивать на ходу.
Мужчина не пострадал, однако его мотоцикл сгорел полностью.