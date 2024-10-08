Женщина решила помыть окна на балконе во время пожара в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Жительница Подмосковья во время пожара мыла окна на балконе квартиры. Видео произошедшего опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина, проживающая на последнем этаже многоквартирного дома, моет окна в то время, как горит крыша здания, в котором она находится. Неизвестная не испугалась запаха гари и решила не эвакуироваться.

Ранее на улице Перерве на юго-востоке Москвы мотоцикл загорелся прямо под водителем во время движения. Владельцу транспортного средства пришлось спрыгивать на ходу.

Мужчина не пострадал, однако его мотоцикл сгорел полностью.