Открытое горение на рынке в подмосковном Ногинске ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на центральном рынке в подмосковном Ногинске ликвидировано, передает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание произошло днем 9 октября. По предварительной информации, загорелось левое крыло здания, находящегося на улице Декабристов. Спустя время огонь распространился по всей площади рынка.

Позже огонь локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров. При тушении был задействован 81 специалист и 26 единиц техники. О пострадавших информация не поступала.

Предварительной версией пожара стало неосторожное обращение с огнем. Окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая прибыла на место происшествия.