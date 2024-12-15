РИА Новости: экипаж поврежденного в Керченском проливе "Волгонефть 239" находится на борту

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Экипаж поврежденного и легшего в дрейф в Керченском проливе судна "Волгонефть 239" находится на борту. Предварительные данные озвучили экстренные службы, которые поддерживают связь с экипажем. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель службы также уточнил, что спасательная операция продолжается.

Судно легло в дрейф в воскресенье, 15 ноября. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212".

СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Между тем Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым для ликвидации последствий.