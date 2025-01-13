Кубанский чиновник извинился за мат в волонтерском центре спасения птиц в Анапе

Фото: телеграм-канал "Сергей Урайкин"

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин извинился за нецензурную лексику в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц в Анапе. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

"Хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался – непрерывное напряжение дало о себе знать", – указал он.

Ранее в Сети появилось видео, где Урайкин нецензурно выражался при общении с координаторами волонтеров после появления информации о якобы закрытии центра. На видео он обвинил людей в спекуляции, которая создает панику, а также сказал, что такая ситуация доводит до инфаркта.

Позднее в беседе с РИА Новости чиновник указал, что этот момент совпал с запуском городской системы оповещения из-за работы ПВО, когда власти попросили жителей не выходить на улицу.

Выяснилось, что переезд волонтерского центра в другое помещение был инициирован самими добровольцами, чтобы принять больше пострадавших от мазута птиц.

Кроме того, только в Сочи спасли более 200 водоплавающих птиц после инцидента с танкерами в Черном море.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин посчитал, что профильные органы власти принимают недостаточно усилий, чтобы сократить нанесенный ущерб. Поэтому он потребовал сделать все, чтобы прекратить утечки мазута из танкеров.

