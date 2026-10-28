Чумаков ответил на критику зрителей по поводу концертного костюма

Певец Алексей Чумаков вновь столкнулся с критикой в Сети: на этот раз комментаторам пришелся не по вкусу его концертный образ. Чем еще исполнитель провоцировал зрителей за последнее время, расскажет Москва 24.

"Кто его одевает?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/orlov.event

В Сети появилось видео с одного из выступлений певца Алексея Чумакова в столичном клубе. Во время исполнения песни он, как обычно, энергично двигался. Однако многие зрители обратили внимание на его сценический костюм: Чумаков был в бежевой оверсайз-рубашке с глубоким вырезом и брюках-аладдинах в тон с высокой посадкой. В комментариях возникли вопросы к штанам, некоторые даже назвали их кальсонами. При этом хейтеры не оставили без внимания и танцевальные движения Алексея.

"Копирует Рики Мартина", "кальсоны надел", "наряд бурлака на Волге", "штаны переодень", "где он эти штаны берет, каждый раз новый парашют", "что это за подгузник?", "кто его одевает в эти тряпки?", "как-то непрофессионально двигается", "как будто сено косит", – высказались пользователи Сети.

При этом часть комментаторов удивилась такому количеству хейта в адрес исполнителя и посоветовала людям быть добрее.

"Не нравится – не слушайте и не смотрите", "собрались эксперты моды", "зачем столько желчи", "народ, чем он вас обидел", "выглядит потрясающе, стилистам респект", – удивились другие комментаторы.

Сам Алексей ответил хейтерам в личном блоге.





Алексей Чумаков певец Я иногда пробегаюсь по комментариям. Сейчас увидел комментарии, где я толстый старый хрыч, без трусов выходит, мотает, хитов нет, да кто вообще его слушает, самовлюбленный нарцисс. Я улыбаюсь и думаю, как хорошо, что я небезразличен.

Алексей отметил, что года 3 назад его бы задели такие слова и он бы начал спорить с хейтерами. При этом он признал, что у него есть "несколько лишних килограммов", а также заявил, что артистическая профессия посвящена собственной личности, поэтому отчасти нарциссические черты ему присущи, как и любому артисту.

Певец резюмировал, что, возможно, хейтеры в чем-то и правы, однако "уровень грубости, хамства запредельный", но его это уже не задевает. Алексей также поблагодарил своих фанатов за поддержку.

"Это было филигранно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/fyntikova

Дискуссия вокруг того, в нижнем ли белье певец выходит на сцену, не нова. Она разгорелась в Сети еще в сентябре. Поводом стал фрагмент выступления Чумакова на фестивале "Новая волна", который завирусился в Сети и заставил комментаторов обратить внимание на активные танцы Алексея. Ситуацию обсуждали даже журналисты: на одном из мероприятий представители прессы атаковали певца вопросами, носит ли он нижнее белье.

Чумаков увиливать не стал, заявив, что боксеры всегда на нем, однако продемонстрировать деталь гардероба отказался, сославшись на то, что он женатый человек. Он также не без юмора отметил, что подобное внимание ему льстит.

"Если я принес вам хотя бы несколько минут удовольствия, когда вы остались наедине с самой собой и с моим видео, для меня как для мужчины это большой комплимент, что красивая женщина оценила, видимо, некий какой‑то сексуальный подтекст, где я, правда, не вкладывал ничего", – сказал он.

Исполнитель разместил фрагмент интервью в своих соцсетях и добавил, что настолько откровенный вопрос он услышал впервые за почти 30 лет творческой жизни.

В комментариях многие поддержали Алексея и отметили, что он с достоинством вышел из такой непростой ситуации.

"Ваше чувство юмора и достойный ответ мужчины", "это было очень филигранно", "достойный ответ, без хамства и очень тонко", "как красиво, спокойно, с юмором отвечает", "у людей нынче отсутствует чувство такта. Просто поразительно. Браво, Алексей, выдержке можно только позавидовать", "мое уважение за интеллигентность, уважение к девушке и вообще человечность", – высказались подписчики Алексея.

"Это нормальная часть концерта"

Певец часто подвергается критике в том числе и за отношение к супруге, певице Юлии Ковальчук. В частности, в апреле 2026-го комментаторы обратили внимание на видео, которое распространилось в Сети. На кадрах Чумаков во время выступления танцевал с поклонницей, но движения женатого исполнителя показались публике чересчур страстными.

На защиту Алексея встала его супруга и заявила журналистам, что ничего криминального на видео не заметила.

"Вы просто не были на концертах Алексея. Вы должны знать, что это нормальная часть концерта. Очень сексуально он танцует", – высказалась Юля.

А в марте 2025-го в интервью Светлане Бондарчук Алексей рассказал о начале отношений с Ковальчук.





Алексей Чумаков певец Хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Назовем так: вдул с последствиями.

Многим пользователям не понравилось, в каких выражениях он высказался о матери своих двоих дочерей. Некоторые даже заподозрили его в абьюзе в отношении супруги. Однако Алексей ответил на критику, заявив, что интервью не стоит смотреть людям без чувства юмора.