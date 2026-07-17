Комик Гурам Амарян заявил, что не разрешает супруге дружить с мужчинами

Комик Гурам Амарян признался, что запрещает молодой жене дружить с мужчинами, и не побоялся того, что после этих слов его могут записать в тираны и абьюзеры. К кому еще из мужчин в шоу-бизнесе применяют эти определения, расскажет Москва 24.
Гурам Амарян
32-летний стендап-комик признался в интервью Иде Галич, что с опаской относится к дружбе своей 22-летней жены Эки с мужчинами. При этом он отметил, что спокойно воспринимает ее друзей детства, с которыми он предварительно познакомился.
Комик отметил, что к этой компании у него вопросов нет, однако о том, чтобы жена встретилась с другом-мужчиной один на один, не может быть и речи.
"Сказал жене: вот с этими вообще дружи нормально. Вдвоем с другом в ресторан она не пойдет, конечно. И можете говорить, что я тиран, вообще пофигу", – добавил артист разговорного жанра.
T-Killah
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/t_killah
Музыкант активно ведет соцсети, в которых периодически выкладывает разговоры с супругой Марией и размышления на тему иерархии в семье и распределения обязанностей между супругами. Например, в конце июня он заявил, что финальное слово в принятии важных решений должно оставаться за мужчиной.
"Я считаю, что в процентном соотношении последнее слово все-таки за мужчиной. 51% за мужиком", – отметил Саша.
Осенью 2025-го исполнитель и вовсе выразил недовольство тем, что у его супруги может появиться свое дело и тогда домашние обязанности будут распределены между обоими партнерами.
Ранее Александр выяснял у жены, почему она по утрам сначала целует их сына и только потом его. Рэпер заявил, что такое отношение супруги может привести к разводу.
Пользователи Сети неоднозначно реагируют на подобные высказывания знаменитости. Одни надеются, что он записывает такие ролики ради хайпа, а на самом деле в семье царит другая атмосфера. Другие же считают его высказывания искренними и вызывающими опасения.
Антон Макарский
В Сети периодически вирусятся выдержки из давних интервью актера и певца, в которых он, по мнению публики, говорил неоднозначные вещи. Например, в июне 2026-го вновь распространился фрагмент программы, в рамках которой Антон и его супруга Виктория дали интервью Юлии Меньшовой. Причем запись состоялась еще в 2014-м. В эфире Виктория рассказала, что перед выходом в студию супруг стер ей помаду. Антон это подтвердил, а также заявил, что его жене вообще не нужно краситься. Макарский также рассказал об их семейном укладе.
"Это дисциплина. У нас все хорошо, мы общаемся. Я отвечаю за все, что делает моя жена", – рассказал актер.
Завирусившийся ролик вызвал такие же жаркие споры в Сети, как и 12 лет назад, и на это отреагировала сама Виктория. Она заявила в соцсетях, что фразы Антона были вырваны из контекста.
"Они же взяли старое интервью 15-летней давности и вырезали фразу после его слов про "я не разрешаю жене красить губы". Они вырезали фразу Антона: "Потому что я в любой момент должен иметь возможность жену поцеловать", – сказала она.
При этом артистка поблагодарила тех, кто завирусил ролик и назвал ее супруга тираном.
Виктория также добавила в шутку, что готова поддержать сложившееся у публики мнение насчет характера Антона, чтобы потенциальные соперницы обходили ее супруга стороной.
Виталий Гогунский
Исполнитель роли Кузи в сериале "Универ" оказался в центре скандала в мае 2025-го. В одном из подкастов актер позволил себе спорные высказывания о женщинах.
Пользователи Сети раскритиковали знаменитость за такие слова, после чего ему долго пришлось объяснять в разных интервью, что он имел ввиду.
В мае 2026-го он вновь решил пошутить на эту тему в своих соцсетях.
"Свою любимую женщину нельзя обманывать ни в коем случае. Но всех женщин обманывать, оказывается, можно – маркетинг называется", – заявил в ролике Виталий в своих соцсетях, все же подписав, что это шутка.
Алексей Чумаков
Певец привлек внимание к своей персоне в марте 2025-го. В интервью Светлане Бондарчук он рассказал о начале отношений с супругой, исполнительницей Юлией Ковальчук.
Фрагмент завирусился в Сети, вызвав бурю негодования: по мнению пользователей, исполнитель неуважительно высказался о матери своих дочерей. Позже Чумаков отреагировал на хейт, заявив, что это интервью не стоит смотреть тем, у кого нет чувства юмора. Впоследствии он в шутку заявил в своих соцсетях, что это супруга его абьюзит, а не он ее.
А в апреле этого года Чумаков возмутил общественность уже не словами, а действиями: в Сети завирусилось видео, на котором певец во время выступления танцевал с поклонницей. Движения женатого артиста показались пользователям чересчур вольными. При этом сама Юлия прокомментировала журналистам это видео, заявив, что ничего предосудительного в этом не увидела.
"Вы просто не были на концертах Алексея. Вы должны знать, что это нормальная часть концерта. Очень сексуально он танцует", – сказала Юля в разговоре с журналистами.
Ее высказывание также вызвало споры в Сети: одни отметили ее спокойное отношение к таким действиям мужа, другие призвали ее открыть глаза и перестать защищать супруга.