Комик Гурам Амарян заявил, что не разрешает супруге дружить с мужчинами

Комик Гурам Амарян признался, что запрещает молодой жене дружить с мужчинами, и не побоялся того, что после этих слов его могут записать в тираны и абьюзеры. К кому еще из мужчин в шоу-бизнесе применяют эти определения, расскажет Москва 24.

Гурам Амарян

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

32-летний стендап-комик признался в интервью Иде Галич, что с опаской относится к дружбе своей 22-летней жены Эки с мужчинами. При этом он отметил, что спокойно воспринимает ее друзей детства, с которыми он предварительно познакомился.





Гурам Амарян стендап-комик Она с братом училась, и у них общая компания с детства есть. В этой компании, может, три пацана есть. Я сразу же, через неделю после того, как мы уже помолвились, с ними посидел, понял, кто, что. Я понял, что это нормальные ребята.

Комик отметил, что к этой компании у него вопросов нет, однако о том, чтобы жена встретилась с другом-мужчиной один на один, не может быть и речи.

"Сказал жене: вот с этими вообще дружи нормально. Вдвоем с другом в ресторан она не пойдет, конечно. И можете говорить, что я тиран, вообще пофигу", – добавил артист разговорного жанра.

T-Killah

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/t_killah

Музыкант активно ведет соцсети, в которых периодически выкладывает разговоры с супругой Марией и размышления на тему иерархии в семье и распределения обязанностей между супругами. Например, в конце июня он заявил, что финальное слово в принятии важных решений должно оставаться за мужчиной.

"Я считаю, что в процентном соотношении последнее слово все-таки за мужчиной. 51% за мужиком", – отметил Саша.

Осенью 2025-го исполнитель и вовсе выразил недовольство тем, что у его супруги может появиться свое дело и тогда домашние обязанности будут распределены между обоими партнерами.





T-killah певец А кто будет за дом и быт отвечать? Это же все на плечах женщины. Если ты мужика переформатируешь в домоседа, то это все уже, мне кажется.

Ранее Александр выяснял у жены, почему она по утрам сначала целует их сына и только потом его. Рэпер заявил, что такое отношение супруги может привести к разводу.

Пользователи Сети неоднозначно реагируют на подобные высказывания знаменитости. Одни надеются, что он записывает такие ролики ради хайпа, а на самом деле в семье царит другая атмосфера. Другие же считают его высказывания искренними и вызывающими опасения.

Антон Макарский

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

В Сети периодически вирусятся выдержки из давних интервью актера и певца, в которых он, по мнению публики, говорил неоднозначные вещи. Например, в июне 2026-го вновь распространился фрагмент программы, в рамках которой Антон и его супруга Виктория дали интервью Юлии Меньшовой. Причем запись состоялась еще в 2014-м. В эфире Виктория рассказала, что перед выходом в студию супруг стер ей помаду. Антон это подтвердил, а также заявил, что его жене вообще не нужно краситься. Макарский также рассказал об их семейном укладе.

"Это дисциплина. У нас все хорошо, мы общаемся. Я отвечаю за все, что делает моя жена", – рассказал актер.

Завирусившийся ролик вызвал такие же жаркие споры в Сети, как и 12 лет назад, и на это отреагировала сама Виктория. Она заявила в соцсетях, что фразы Антона были вырваны из контекста.

"Они же взяли старое интервью 15-летней давности и вырезали фразу после его слов про "я не разрешаю жене красить губы". Они вырезали фразу Антона: "Потому что я в любой момент должен иметь возможность жену поцеловать", – сказала она.

При этом артистка поблагодарила тех, кто завирусил ролик и назвал ее супруга тираном.





Виктория Макарская певица Из Антона Макарского сделали мега-супер-пупер тирана и абьюзера. Такое счастье теперь! Девочки молодые мне все сочувствуют. Никто даже и не думает отбивать у меня Антона.

Виктория также добавила в шутку, что готова поддержать сложившееся у публики мнение насчет характера Антона, чтобы потенциальные соперницы обходили ее супруга стороной.

Виталий Гогунский

Фото: legion-media.com/ТАСС/Софья Сандурская

Исполнитель роли Кузи в сериале "Универ" оказался в центре скандала в мае 2025-го. В одном из подкастов актер позволил себе спорные высказывания о женщинах.





Виталий Гогунский актер У тебя плохое настроение? Иди в "сад" сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, что-то не так, ее что-то не устраивает, значит, или ты ей не подходишь, или она.

Пользователи Сети раскритиковали знаменитость за такие слова, после чего ему долго пришлось объяснять в разных интервью, что он имел ввиду.

В мае 2026-го он вновь решил пошутить на эту тему в своих соцсетях.

"Свою любимую женщину нельзя обманывать ни в коем случае. Но всех женщин обманывать, оказывается, можно – маркетинг называется", – заявил в ролике Виталий в своих соцсетях, все же подписав, что это шутка.

Алексей Чумаков

Певец привлек внимание к своей персоне в марте 2025-го. В интервью Светлане Бондарчук он рассказал о начале отношений с супругой, исполнительницей Юлией Ковальчук.





Алексей Чумаков певец Хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Назовем так: вдул с последствиями.

Фрагмент завирусился в Сети, вызвав бурю негодования: по мнению пользователей, исполнитель неуважительно высказался о матери своих дочерей. Позже Чумаков отреагировал на хейт, заявив, что это интервью не стоит смотреть тем, у кого нет чувства юмора. Впоследствии он в шутку заявил в своих соцсетях, что это супруга его абьюзит, а не он ее.

А в апреле этого года Чумаков возмутил общественность уже не словами, а действиями: в Сети завирусилось видео, на котором певец во время выступления танцевал с поклонницей. Движения женатого артиста показались пользователям чересчур вольными. При этом сама Юлия прокомментировала журналистам это видео, заявив, что ничего предосудительного в этом не увидела.

"Вы просто не были на концертах Алексея. Вы должны знать, что это нормальная часть концерта. Очень сексуально он танцует", – сказала Юля в разговоре с журналистами.

Ее высказывание также вызвало споры в Сети: одни отметили ее спокойное отношение к таким действиям мужа, другие призвали ее открыть глаза и перестать защищать супруга.