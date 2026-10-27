Пользователи Сети раскритиковали "Мисс БРИКС – 2026" за отрицание диагноза "депрессия"

Обладательницы титула "Мисс Россия" Анна Линникова и Валентина Алексеева устроили перепалку в Сети. Поводом стало высказывание последней о диагнозе "депрессия". Также на слова Алексеевой обратили внимание пользователи интернета. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я без депрессии живу"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/viallentinka; anna__linnikova

"Мисс Россия – 2024" и "Мисс БРИКС – 2026" Валентина Алексеева высказалась об осенней депрессии в разговоре с изданием VOICE, отметив, что ей чужды симптомы этого состояния.





Валентина Алексеева "Мисс Россия – 2024" и "Мисс БРИКС – 2026" Я без депрессии живу. Кстати, такого заболевания же не существует. Его исключили из клиники.

Однако в Сети с мнением Валентины не согласились. Больше всего пользователей возмутило такое высказывание из уст студентки Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, коей является Алексеева.

"Надеюсь, что ты бросишь медицинский", "снимите видео про "несуществование" депрессии", "шикарная девушка, вот только про медицину больше не выдумывайте", "я учусь по медицинской специальности, и мы как раз сейчас депрессивные расстройства проходим. Там не только есть депрессия, но еще и миллион видов!", "депрессию исключили, главное, чтобы сама депрессия была в курсе", "я клинический психолог, и, если честно, в шоке", "Валентина, дайте контакт клиники, где исключили депрессию, там лечиться буду", "психиатры вышли из чата", – высказались комментаторы.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/anna__linnikova

На заявление Валентины отреагировала и "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Она разместила фрагмент интервью Алексеевой в своих соцсетях и сопроводила его ироничной подписью.

"Представьте, будущий типа врач", – подписала ролик Анна.

По мнению Линниковой, если бы Валентина действительно добросовестно училась в университете, у нее не было бы времени на светские тусовки. Она привела в пример собственный распорядок дня, согласно которому у нее были учебные пары и рабочие созвоны, однако в таком графике у нее не осталось времени выйти на связь в соцсетях и "уж точно ехать на какие-то мероприятия".





Анна Линникова "Мисс Россия – 2022" Мне очень жаль врачей. Это первый момент. Второй момент, мне хочется, чтобы девушки понимали, что в современном мире просто красоты недостаточно. И делать вид продуктивности недостаточно. <...> Вальке желаю учиться.

Линникова подчеркнула, что информацию о Валентине узнает "не по своей воле": подписчики присылают ей видео с Алексеевой, а также ей попадаются трендовые ролики в соцсетях. При этом публичный комментарий Анны тоже поставил подписчиков в ступор: одни поддержали ее, другие же обвинили в том, что она самоутверждается за счет конкурентки, и посоветовали "заняться своей жизнью".

"Результат моей личной пахоты"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/viallentinka

Это не первый выпад Линниковой в адрес Алексеевой. В сентябре в Сети появились слухи, что у 20-летней Валентины роман с 50-летним челябинским бизнесменом Ильей Мительманом. Девушка решила внести ясность и опубликовала в своих соцсетях пост, в котором подтвердила отношения, однако отметила, что не позволит сплетникам обесценивать ее труд и личные достижения.





Валентина Алексеева "Мисс Россия – 2024" и "Мисс БРИКС – 2026" Мой мужчина появился в моей жизни уже после того, как я сама поступила в медицинский вуз, завоевала титулы "Мисс Россия" и "Мисс БРИКС", и даже с Киркоровым мы познакомились задолго до Ильи. Все, чего я добилась, – это результат моей личной пахоты и ночей без сна.

Однако Линникова оставила под публикацией резкий комментарий, поставив под сомнение, что Алексеева всего добилась сама.

"Всем пофиг, кто с кем спит! Главное, чтобы все выспались. А вот заливать на публику и рассказывать, как ты "все сама", не нужно. Нет больших денег – нет большого пиара", – высказалась Линникова.

Позже Анна записала еще и видео, чтобы донести свою точку зрения и опровергнуть предположения, что она попросту завидует конкурентке.

"Никакая девушка 20 лет из обычной семьи не может добиться таких огромных высот сама без спонсора. Я знаю, что многие девочки хотят верить в сказку. Их накормили "Золушкой" в детстве. Так не бывает. <...> У меня нет никакой зависти. Если бы я хотела, я бы нашла себе 50-летнего богатого мужика. Вы думаете, у меня не было шансов?" – поделилась мнением Анна.

В свою очередь Алексеева оставила комментарий под одной из публикаций Линниковой.

"Для скандала всегда нужны двое, когда одна сторона ведет монолог, это не конфликт, а дефицит внимания", – написала Валентина.

Победительницы конкурсов красоты

Фото: ТАСС/Егор Алеев; ТАСС/AP/Gerald Herbert

Валентина Алексеева родилась в Чебоксарах в 2006-м. Девушка окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджетное отделение в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

При этом в своем первом конкурсе красоты Валентина приняла участие еще будучи школьницей: она завоевала титул "Мисс Чувашия – 2023". После этого она представила себя на конкурсе "Мисс Туризм России – 2023". В 2024-м Алексеева завоевала корону "Мисс Россия", денежный приз в размере 1 миллиона рублей, а также возможность представить страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Там она вошла в топ-12 из 125 участниц.

В марте 2026-го Валентина выиграла первый в истории международный конкурс "Мисс БРИКС", который прошел в Казани.

Анна Линникова родилась в Оренбурге в 2000-м. По данным СМИ, во время учебы в школе занималась в певческом коллективе. С 16 лет она начала строить карьеру модели, причем, по ее словам, в индустрию попала случайно: одно из агентств связалось с ней после того, как его представители заметили девушку на любительской уличной фотосессии. Анна просто хотела новую аватарку для соцсетей, но в итоге подписала контракт.

Впоследствии она перебралась в Санкт-Петербург, где поступила в университет технологий управления и экономики на направление "реклама и связи с общественностью". В 2022-м завоевала титул "Мисс Россия", но на конкурсе "Мисс Вселенная" красавица не вошла в топ-16.