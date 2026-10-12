50-летняя москвичка победила в международном конкурсе красоты "Мисс и Миссис ООН"

50-летний кулинарный блогер из Москвы Мария Филина победила в конкурсе красоты "Мисс и Миссис ООН". Подробности – в материале Москвы 24.

"Переполняют эмоции"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/masha_machere

Кулинарный блогер из Москвы, 50-летняя Мария Филина, стала триумфатором международного конкурса красоты Ms. and Mrs. United Nations 2026 – "Мисс и Миссис Организация Объединенных Наций", финал которого прошел в столице Индии Нью-Дели 10 октября. Женщина стала первой в возрастной категории 50+.





Мария Филина кулинарный блогер, победительница конкурса "Мисс и Миссис ООН" Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, 10-часовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты.

Россиянка отдельно отметила высокий уровень организации конкурса, благодаря которому каждая участница могла почувствовать себя королевой независимо от результатов.

Программа конкурса включала встречи с официальными лицами принимающей стороны, званые ужины в традициях стран-участниц, а также ежедневные 3-часовые репетиции финального шоу. Помимо этого, конкурсантки участвовали в социальных и благотворительных акциях, для них также подготовили культурную и экскурсионную программы.

Ms. and Mrs. United Nations – это конкурс красоты для замужних и незамужних женщин из стран-участниц ООН. Помимо Филиной, в финале приняли участие триумфаторы национальных отборов из Сингапура, Казахстана, Индонезии, Непала, Японии и не только – всего более 40 девушек из разных уголков мира. Титулы присуждались в четырех возрастных категориях: Мисс (16–25 лет), Миссис (25–40 лет), Миссис Элит (40–50 лет) и Миссис Классик (50+).

Возраст не помеха

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/masha_machere

Для Филиной это вторая международная награда: она стала победительницей в категории "Классик" на конкурсе "Миссис Вселенная" в Болгарии в 2019-м. Мария решила снова попытать силы на подобном конкурсе уже в 2026-м, чтобы показать женщинам, что возраст не помеха для новых побед, в том числе на подиуме.





Мария Филина кулинарный блогер, победительница конкурса "Мисс и Миссис ООН" В этом году мне исполнилось 50, и я решила, что это отличный повод вновь выйти на сцену и побороться за звание одной из самых красивых женщин мира. Своим примером я хочу показать женщинам, которые боятся, а возможно, даже стесняются своего возраста, что в 50 жизнь только начинается.

По данным СМИ, Мария родилась в Москве, замужем, у нее двое детей 14 и 18 лет. После 40 она запустила кулинарные мастер-классы, впоследствии блогер основала авторские курсы, которые включают также здоровое питание. Помимо этого, Филина основала женское культурно-образовательное сообщество, является членом попечительского совета благотворительного фонда.

Россиянки на международных конкурсах красоты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/secrii_ludmila_ialii

Филина не единственная россиянка, которая успешно представила страну на престижном международном конкурсе красоты. В частности, Людмила Секрий стала победительницей состязания "Миссис Земля –2026" в столице Малайзии Куала-Лумпуре в июле.

39-летняя жительница Подмосковья получила право представить страну после победы на национальном этапе. В финале приняли участие порядка 40 конкурсанток из разных стран мира. Секрий поблагодарила семью за поддержку, а победу посвятила всем женщинам, которые стали матерями.

"Любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах", – сказала Людмила.

Секрий по образованию является архитектором и дизайнером интерьеров, работает в сфере строительного бизнеса. Она состоит в браке и воспитывает четверых детей. При этом младшая дочь тоже проявила интерес к конкурсам красоты и завоевала титул "Мини-мисс Россия" в 2025-м.

В свою очередь, 31-летняя Яна Кривченко стала обладательницей титула "4-я Вице-миссис" международного конкурса красоты "Женщина Вселенной 2026", войдя в пятерку победительниц. Финал прошел в столице Южной Кореи Сеуле 8 октября, в нем приняли участие конкурсантки из 45 стран. Состязание проводится среди незамужних (мисс) и замужних женщин (миссис) в возрасте от 18 до 50 лет.

По данным СМИ, Кривченко родилась и выросла в Таджикистане, впоследствии перебралась в Москву. Она руководит спа-центром в Крыму и является бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса.

Яна одержала победу в конкурсе красоты "Миссис Россия Мира" в 2026-м. Это дало ей право представлять страну на "Миссис мира" или любом другом конкурсе по своему выбору. Финал состязания "Женщина Вселенной 2026" она назвала хорошей подготовкой для участия в предстоящем "Миссис мира".