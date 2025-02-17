Актриса Снигирь заявила об обиде на Юру Борисова после намека на ее возраст

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Российская актриса Юлия Снигирь в интервью для YouTube-канала телеведущей Светланы Бондарчук рассказала об обиде на актера Юру Борисова из-за намека на ее возраст.

41-летняя актриса напомнила, что 32-летний Борисов пробовался на роль Мастера в фильм "Мастер и Маргарита". Однако на тот момент уже было известно, что она исполнит роль Маргариты.

"Мы встретились накануне проб на какой-то премьере, и он мне говорит: "Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. А я вот не могу понять, они что, вне возраста, да?" И я смотрю на него и думаю: "Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?" – рассказала Снигирь.

Несмотря на это, актриса назвала своего коллегу потрясающим актером после его исполнения роли в фильме "Анора". Кроме того, Снигирь оценила мужество главной героини Майки Мэдисон во время съемок откровенных сцен. По ее словам, она не смогла бы так сыграть.

Ранее Борисов поддержал выход фильма "Красный шелк", который появится в широком прокате 20 февраля. Как рассказал продюсер и исполнитель одной из главных ролей в этой картине Гоша Куценко, до этого он принял участие в рекламной кампании фильма "Пророк", главную роль в котором исполнил Борисов. Теперь артисты планируют делать совместный флешмоб, уточнил Куценко.

