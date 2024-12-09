Володин переизбран на должность главы Парламентской ассамблеи ОДКБ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин был избран в третий раз подряд председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). За его кандидатуру проголосовали все участники XVII пленарного заседания. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Кандидатуру Володина выдвинул председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, отметив вклад председателя Госдумы в развитие межпарламентского взаимодействия в рамках ПА ОДКБ, усиление правовых механизмов государств и укрепление сотрудничества среди стран, являющихся членами союза.

"Для Парламентской Ассамблеи ОДКБ ключевой задачей является формирование единого правового поля. Нам надо использовать различные форматы сотрудничества, делать все для того, чтобы через парламентское измерение вносить свой вклад в развитие ОДКБ", – объяснил Володин.

До этого выборы председателя состоялись 29 ноября 2021 года. Тогда кандидатуру Володина также поддержали единогласно. Впервые председатель Госдумы возглавил ПА ОДКБ в 2016 году.

Председатель ПА ОДКБ избирается на заседании из числа членов Совета коллективной безопасности сроком на три года.

На прошлой неделе Володин сдал положительный тест на коронавирус, поэтому его официальный визит в Индию был перенесен. При этом в Госдуме подчеркнули, что уже согласованы новые даты для визита председателя ГД в Индию. Так, поездка должна состояться в начале 2025 года.

В связи с этим председатель Госдумы в удаленном формате присутствовал на совещании, где обсуждалась подготовка к заседанию Совета ПА ОДКБ и XVII пленарному заседанию ПА ОДКБ.

