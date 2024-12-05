Визит Володина в Индию перенесен из-за положительного теста на COVID-19

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Официальный визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию перенесен из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Отмечается, что по этой же причине Володин не принял участие в заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом в Госдуме подчеркнули, что уже согласованы новые даты для визита председателя ГД в Индию. Так, поездка Володина должна состояться в начале 2025 года.

Пресс-служба ГД отметила, что сейчас Володин работает в удаленном формате, в рамках которого, например, прошло совещание, на котором обсуждалась подготовка к заседанию Совета ПА ОДКБ и XVII пленарному заседанию ПА ОДКБ.

Ранее сообщалось, что за неделю на территории России было зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Этот показатель на 7,4% превышает результаты прошлой недели. При этом в России продолжает доминировать линия JN.1 и ее сублинии KS.1, JN.1.16.1. Кроме того, за прошедшую неделю выросло на 5% число заболевших гриппом и ОРВИ россиян.