Пезешкиан: РФ и Иран не устраивает стремление США к однополярности и контролю над миром

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

США стремятся к однополярности и контролю над всем миром, однако Россию и Иран это не устраивает, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала "Соловьев Live".

Политик отметил необходимость принимать во внимание приход к власти избранного президента Штатов Дональда Трампа и учитывать проводимую Вашингтоном политику в регионе.

"Естественно, Россию не устраивает такой подход. Нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в таких рамках, когда другие решают за нее, а она лишь исполняет планы, которые для нее придумывают", – пояснил Пезешкиан.

Кроме того, уточнил он, РФ и Иран, согласно подписанному договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, взяли на себя обязательство не участвовать в процессах, которые бы помогали агрессорам при нападении на одну из стран.

Говоря о формате двустороннего оборонного сотрудничества, иранский лидер указал, что договоренности существуют на макроуровне, а детали будут определяться будущими процессами. По его мнению, общая концепция нужна, чтобы позднее выработать практические планы.

Ранее в этом же интервью Пезешкиан подчеркивал, что Москва и Тегеран не собираются терпеть внешнее вмешательство. Он считает, что Россия и Иран могут проводить самостоятельную экономику, а также развивать безопасность и экономику.

Владимир Путин и Пезешкиан 17 января подписали договор всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В документе, объяснил российский президент, намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.