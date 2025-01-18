Пезешкиан: Иран и РФ не согласны, чтобы кто-то извне определял роль обеих держав

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Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном показал, что обе страны не собираются терпеть внешнее вмешательство. Об этом в интервью "Соловьев Live" заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Москва и Тегеран не согласны, чтобы кто-то извне определял роль наших стран. Мы способны проводить самостоятельную политику и вместе готовы развивать в регионе безопасность и экономику, принести сюда мир и стабильность. Мы не нуждаемся в Западе", – подчеркнул главы Ирана.

Пезешкиан добавил, что Иран и РФ уже "много раз поменяли бы свой облик и свою политику", если бы согласились следовать указаниям извне.

17 января Владимир Путин подписал с Пезешкианом договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин назвал прорывным подписанный документ. По его словам, смысл заключается в том, чтобы вывести отношения с Ираном на новый уровень, закрепив статус взаимоотношений двух стран как стратегических партнеров.

Он уточнил, что в документе намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.