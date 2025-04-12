ISNA: глава МИД Ирана прибыл в Оман для непрямых переговоров с США

Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Омана Маскат, чтобы принять участие в непрямых переговорах с США, передает агентство ISNA.

По данным агентства Tasnim, делегации обеих сторон должны будут прибыть в Маскат до полудня, то есть до 11:00 по московскому времени. Журналисты предполагают, что переговоры начнутся во второй половине дня.

Уточняется, что интересы США будет отстаивать спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Иранскую сторону представит Аббас Аракчи. В качестве посредника, которому предстоит передавать сообщения представителей обоих государств в рамках непрямых переговоров, был избран глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.

О переговорах США и Ирана, запланированных на 12 апреля, ранее сообщал американский президент Дональд Трамп. Он также указывал, что Тегеран будет в опасности, если стороны не смогут договориться.

Комментируя отношения Штатов и Ирана, в российском МИД ранее подчеркнули, что положение дел на Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы не только не стабилизируется, но и становится хуже из-за "неконструктивной позиции" Запада.

