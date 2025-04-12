Reuters: Иран и США обсуждают ослабление санкций в обмен на ограничение ядерной программы

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Иранские и американские делегации в ходе непрямых переговоров обсуждают ослабление санкций США в отношении Ирана в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Как утверждают журналисты, переговоры представителей Ирана и Соединенных Штатов также направлены на уменьшение напряженности в ближневосточном регионе, а также на обмен заключенными.

Непрямые переговоры США и Ирана проходят в столице Омана, Маскате, 12 апреля. Интересы США представляет спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.

В качестве посредника, которому предстоит передавать сообщения представителей обоих государств в рамках непрямых переговоров, был избран глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.