МИД РФ сообщил об активных усилиях по содействию поиску решения между США и Ираном

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Российская сторона прилагает активные усилия для содействия поиску решения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что переговорные решения вполне достижимы при опоре на международное право, тщательно выверенный баланс интересов и принцип равной и неделимой безопасности.

Рябков также предупредил о категорической неприемлемости ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

"Это неизбежно привело бы к необратимым последствиям, включая гуманитарные и радиологические. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобную эскалацию, которая никак не приблизит нас к развязке", – приводит ТАСС слова замглавы МИД.

В середине мая США объявили о введении новых санкций в отношении Ирана под предлогом борьбы с его ядерной программой. Санкции направлены против иранской компании Fuya Pars, которая связана с организацией оборонных инноваций и исследований, и трех ее высокопоставленных сотрудников.

Кроме того, 11 мая состоялся очередной раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может скорректировать уровень обогащения урана для того, чтобы выстроить с Вашингтоном доверительные отношения.