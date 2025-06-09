Трамп заявил, что новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет 12 июня

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Новый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной сделке пройдет 12 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме, его слова приводит ТАСС.

Трамп напомнил, что стороны еще не достигли соглашения об обогащении урана Ираном. Вашингтон хочет, чтобы Тегеран полностью отказался от обогащения, а он в ответ отказывается от этого предложения.

"Они не хотят отказаться от того, от чего должны отказаться, они добиваются возможности обогащения урана. Они не могут иметь обогащение", – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона прилагает активные усилия для содействия поиску решения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Он отметил, что переговорные решения вполне достижимы при опоре на международное право, тщательно выверенный баланс интересов и принцип равной и неделимой безопасности.