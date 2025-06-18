Радиоактивное загрязнение зафиксировано на атомном объекте в иранском Натанзе

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Небольшое радиоактивное загрязнение зафиксировано внутри защитного периметра на атомном объекте в иранском Натанзе. Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил об этом в интервью телеканалу Bloomberg TV.

По его словам, данный объект получил больше всего урона. Однако непосредственной угрозы для населения нет, уточнил глава МАГАТЭ.

Ранее агентство выявило следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Натанзе. Их заметили в результате анализа спутниковых снимков высокого разрешения. При этом изменений на других объектах в Исфахане и Фордо МАГАТЭ не зафиксировало.

До этого представители агентства сообщали, что в Натанзе разрушена надземная часть завода. Кроме того, специалисты организации заявляли о радиологическом и химическом загрязнении на ядерных объектах. Тем не менее уточнялось, что их можно контролировать при помощи мер защиты.

