МИД РФ: иранские СМИ проводят кампанию по подрыву отношений с Россией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В нескольких СМИ Ирана в последнее время участились недостоверные публикации о внешней политике РФ, чтобы подорвать дружественные российско-иранские отношения. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

Общий смысл таких публикаций сводится к тому, что Москва якобы не является для Тегерана надежным партнером и не оказала должной поддержки в ходе конфликта с Израилем.

"Частота появления таких материалов в ограниченный промежуток времени наталкивает на мысль о проводимой враждебными России и Ирану силами скоординированной дезинформационной кампании, нацеленной на подрыв всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими дружественными странами", – подчеркнули в МИД.

Помимо этого, подобные статьи дискредитируют последовательную поддержку РФ для Ирана в защите его законных прав и национальных интересов.

В ведомстве также назвали вопиющим абсурдом слова члена совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохамеда Садра о том, что Россия якобы передала Израилю развединформацию с точными координатами всей иранской ПВО.

Данное заявление уже поспешили опровергнуть и в МИД Ирана, отметив, что утверждения Садра не соответствуют действительности и не основаны на каких-либо доказательствах, а также не отражают официальную позицию Тегерана.

В российском ведомстве подчеркнули, что Москва заняла однозначную позицию по поводу неспровоцированных военных ударов Израиля и США по территории Ирана, которые нарушают Устав ООН и нормы международного права. Россия также оказывает поддержку иранскому народу на дипломатическом уровне в защите его права на мирное использование ядерной энергии.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Иран активно работают над развитием международного транспортного коридора Север – Юг. Магистраль обеспечит связанность всего Евразийского региона.

Правительство Ирана также надеется, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время. Тегеран уже ведет переговоры с "Газпромом". При этом практически все вопросы уже решены.