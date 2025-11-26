26 ноября, 11:23Происшествия
Пепел от вулкана Безымянный может осложнить авиасообщение
Фото: ТАСС/Елена Верещака
Пепел от вулкана Безымянный на Камчатке может осложнить авиационное сообщение над Беринговым морем и северными районами Тихого океана, передает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу Аляски.
"Опасные выбросы вулканического пепла периодически осложняют воздушные перевозки", – сказал собеседник агентства.
По его словам, соответствующее предупреждение распространено в адрес всех пользователей воздушного пространства. Пилотов призывают к бдительности и просят незамедлительно сообщать о наблюдении пеплового шлейфа.
Безымянный активизировался 25 ноября, произведя мощный выброс пепла. По данным ученых, эксплозии подняли пепел на высоту 5 километров над уровнем моря.
Позже вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 150 километров в восточном направлении. В связи с прогнозами вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.
