26 ноября, 11:23

Происшествия

Пепел от вулкана Безымянный может осложнить авиасообщение

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Пепел от вулкана Безымянный на Камчатке может осложнить авиационное сообщение над Беринговым морем и северными районами Тихого океана, передает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу Аляски.

"Опасные выбросы вулканического пепла периодически осложняют воздушные перевозки", – сказал собеседник агентства.

По его словам, соответствующее предупреждение распространено в адрес всех пользователей воздушного пространства. Пилотов призывают к бдительности и просят незамедлительно сообщать о наблюдении пеплового шлейфа.

Безымянный активизировался 25 ноября, произведя мощный выброс пепла. По данным ученых, эксплозии подняли пепел на высоту 5 километров над уровнем моря.

Позже вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 150 километров в восточном направлении. В связи с прогнозами вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

