Политолог Мирзаян: Харрис заменит Байдена на выборах, но наверняка проиграет Трампу

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Вице-президент США Камалла Харрис заменит президента страны Джо Байдена на выборах, но наверняка проиграет бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение в эфире радио КП высказал политолог Геворг Марзаян.

Согласно оценкам букмекеров, шансы Харрис стать кандидатом составляют 60%, а у Байдена – 5%.

"Она действующий вице-президент, кроме того, ее нельзя снять. У нее рейтинг хуже, чем даже у Байдена. Если демократы потом захотят снять и Харрис, то они потеряют женский и темнокожий электорат, потому что все будут орать, что ее сняли, потому что она темнокожая женщина", – объяснил Марзаян.

Политолог уточнил, что демократы, убирая Байдена, получают непроходного кандидата, но хотя бы с минимальными шансами.

Ранее сообщалось, что Трамп сможет победить любого кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США. Лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ отметил, что американцам не нравятся не только Байден, но и крайне левые, которые сейчас контролируют партию. Демократам надо понять, что они провалили работу в интересах своих граждан.