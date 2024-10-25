Песков опроверг сообщения о разговоре Путина и Маска

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Сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что американский предприниматель Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с Владимиром Путиным, не соответствуют действительности. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что у Путина был всего один контакт с Маском, он состоялся до 2022 года, и даже тогда они лишь "говорили по телефону". По его словам, информация WSJ является намеренным вбросом в рамках борьбы перед президентскими выборами в США.

Ранее стало известно, что Маска могут обвинить в подкупе избирателей в Пенсильвании.

Дело в том, что он предложил всем проголосовавшим в этом штате бесплатно посетить свои выступления. При этом, в соответствии с Федеральным законом, запрещено осуществлять выплаты или совершать расходы с целью повлиять на результаты голосования. Поэтому предложение Маска можно расценить как нарушение этого закона, так как билет на встречу предпринимателя считается ценной вещью. Теперь ему может грозить срок на год и более тюремного заключения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От демократов на них будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис, от республиканцев – бывший президент Дональд Трамп.