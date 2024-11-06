CNN: Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия и забирает 16 голосов выборщиков

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает на выборах в колеблющемся штате Джорджия, что дает ему 16 голосов выборщиков, передает CNN.

По информации агентства, в Джорджии обработано 97% бюллетеней. 50,7% избирателей отдали голоса за Трампа. За его оппонента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, проголосовали 48,4% избирателей. В 2020 году в этом штате Трамп проиграл, уступив нынешнему президенту США Джо Байдену 0,2%.

Также агентство передает, что, возможно, Трамп в скором времени обратится к своим сторонникам в Палм-Бич в штате Флорида. Сейчас кандидат направляется в конференц-центр, где приверженцы его позиции наблюдают за ходом объявления предварительных результатов.

В то же время Харрис, по данным Associated Press, не собирается выступать с обращением к сторонникам после объявления предварительных результатов голосования избирателей.

Это же издание уточнило, что Трамп способен одержать победу даже в том случае, если ему не удастся забрать большинство голосов ключевого штата Пенсильвания, который во время президентской гонки считается важнейшим. Ранее кандидат заявлял, что победа в этом штате будет решающим фактором для его успеха на этих выборах.

При этом для победы необходимо 270 голосов выборщиков. У Трампа уже есть поддержка 230, у Харрис – 210. То есть для победы республиканцу остается набрать 40 голосов. На данный момент, по сообщениям СМИ, Трамп лидирует в Джорджии, Мичигане, Аризоне и Висконсине. В Северной Каролине его уже признали победителем выборов.

Между тем американские СМИ прогнозируют победу республиканца на президентских выборах с вероятностью в 88%.

Кроме того, Трамп уже отмечал, что дела у Республиканской партии на проходящих в стране выборах идут хорошо.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом голосуют обычные жители, а на втором – так называемые выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего их 538, но количество представителей от региона разнится в зависимости от величины его населения. Кто заручится поддержкой выборщиков, тот и победил.

Кроме президента, 5 ноября американцы выбирают в том числе вице-президента, 33 сенатора и 435 членов палаты представителей.