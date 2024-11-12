В Пентагоне заявили, что США имеют 9,3 млрд долларов согласованной помощи Украине

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У США на данный момент согласованы 9,3 миллиарда долларов помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"У нас всего 7,1 миллиарда в рамках инициативы PDA: это включает 4,3 миллиарда на 2024 финансовый год, плюс 2,8 миллиарда возвращенных средств. А также 2,21 миллиарда долларов остающихся средств USAI", – приводит его слова РИА Новости.

Инициатива PDA предусматривает отправку на Украину военной техники и боеприпасов со складов Пентагона, а USAI – закупку нового оборудования.

Райдер также заявил, что США стараются ускорить передачу военной помощи Киеву, и отметил, что срочность ситуации возникает не только из-за политики, но из-за ситуации на поле боя.

По информации СМИ, администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа.