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Европейские элиты не могут достичь единства по вопросу отправки войск на помощь Украине, однако отдельные "горячие головы" размышляют над этим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отреагировав на публикацию газеты Le Monde о возобновлении дискуссии по поводу отправки Европой войск или бойцов ЧВК на Украину.

"Мы с вами не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи", – добавил представитель Кремля.

Песков напомнил, что Владимир Путин не раз доказывал, что готов обсуждать идеи для мирного урегулирования украинского конфликта. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что команда нового президента США Дональда Трампа собирается в 2024 году работать с действующей американской администрацией над урегулированием ситуации на Украине.

Однако, по словам пресс-секретаря президента России, если круг сторонников Трампа нацелен на мир на Украине, то действующая администрация США намерена продолжать обострять украинский конфликт.

"Пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот это та реальность, с которой мы сталкиваемся", – подытожил Песков.

Газета The Wall Street Journal до этого утверждала, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

CNN, в свою очередь, считает, что Трамп может воспользоваться ослаблением позиций Украины на поле боя и ограниченной поддержкой республиканского конгресса, добившись таким образом мирного соглашения между Киевом и Москвой.

